تصوير: علاء أحمد، ومحمود بكار، ونسيم عبدالفتاح و هاني رجب:

شهدت العديد من محطات الوقود في عدد من المحافظات حالة من الزحام الشديد، عقب انتشار شائعات بشأن تحريك أسعار المواد البترولية، ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى التوجه لمحطات البنزين لتزويد سياراتهم بالوقود قبل أي زيادة محتملة في الأسعار.

ورصدت عدسات "مصراوي" تكدس السيارات أمام عدد من محطات الوقود في القاهرة الكبرى، وسط حالة من الترقب والقلق بين المواطنين، في ظل تزايد الحديث عن قرب صدور قرارات جديدة تتعلق بأسعار البنزين والسولار.

وأقدمت بعض محطات الوقود، في السياق ذاته، على إغلاق أبوابها مؤقتًا أمام السيارات، انتظارًا لصدور أي قرارات رسمية بشأن الأسعار، وذلك لتجنب حدوث تكدسات أكبر أو التعامل مع أي تغييرات محتملة في أسعار الوقود.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، من جانبه، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار الوقود حتى الآن، مشددًا على أنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن تحريك أسعار المواد البترولية.

وأشار المصدر إلى أن أي قرارات تتعلق بأسعار البنزين والسولار يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الجهات المختصة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو المتداولة وانتظار البيانات الرسمية.

