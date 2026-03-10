هل يستهدف ترامب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؟

كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه منفتح على فكرة اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا تبين أنه غير مستعد للاستجابة لمطالب الولايات المتحدة، وفي مقدمتها إنهاء برنامج إيران لتطوير الأسلحة النووية.

وأضاف المسؤولون، أنهم لا يتوقعون أن يتخلى خامنئي عن مساعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، مرجحين رفضه التفاوض على إنهاء الصراع بشروط تصب في مصلحة الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشاروا إلى أن إسرائيل هي التي قد تنفذ على الأرجح عملية اغتيال مجتبى خامنئي، مؤكّدين أن تل أبيب تتولى الدور القيادي في استهداف القادة الإيرانيين.

وعندما سُئل جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن إمكانية استهداف خامنئي، قال: "سيتعين عليكم الانتظار لتروا".

وجدد دونالد ترامب التأكيد أنه لم يكن مسروراً بانتخاب مجتبى خامنئي خلفاً لوالده الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران يوم 28 فبراير الماضي، مضيفاً رداً على سؤال حول خطواته المقبلة: "أنا لست مسروراً".

وكان الرئيس الأمريكي علق على اختيار المرشد الإيراني الجديد، قائلًا:"أشعر بخيبة أمل تجاه المرشد الجديد لإيران، وسيقود البلاد إلى نفس المشكلات".

وولد مجتبى في عام 1969 بمدينة مشهد، ونشأ خلال فترة قيادة والده للمعارضة ضد شاه إيران.

وشارك في الحرب العراقية–الإيرانية. ودرس في الحوزات العلمية بمدينة قم، مركز التعاليم الشيعية، ويحمل رتبة "حجة الإسلام"، ولم يشغل مجتبى أي منصب رسمي في حكومة إيران، رغم اعتباره بوابة الوصول إلى والده، وظهر في تجمعات مؤيدة للمرشد، لكنه نادراً ما تحدث علنًا.

ويشبه مجتبى والده في المظهر، ويرتدي العمامة السوداء لسيد الشيعة، ما يدل على نسبه إلى النبي محمد، لكن النقاد يرون أنه يفتقر للرتبة الدينية اللازمة ليصبح مرشدًا أعلى، حيث رتبة "حجة الإسلام" أقل من رتبة "آية الله" التي شغلها والده وخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية.

وكان مجلس خبراء القيادة الإيراني قد أعلن انتخاب مجتبى خامنئي (56 عاماً) مرشداً للبلاد خلفاً لوالده علي خامنئي (86 عاماً).