للتخلص من بطن انقطاع الطمث ومخاطرها.. إليك الطرق الفعالة

تعاني الكثير من السيدات من زيادة الدهون عند منطقة البطن، وتحديدًا خلال فترة إنقطاع على الطمث، حتى في حالة ممارسة الأنشطة البدنية وتناول الطعام بكميات مناسبة، ولكن هناك طرق فعالة للقضاء عليها، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.



وتقول أخصائية الغدد الصماء، جولين برايتن، إن هذه الظاهرة المعروفة باسم "بطن الطمث"، تعكس زيادة الدهون الحشوية العميقة التي تحيط بالأعضاء الداخلية.

وعلى عكس الدهون تحت الجلد، تمثل الدهون الحشوية مشكلة صحية أكبر، خاصة مع التقدم في العمر.



وتوضح برايتن أن تراكم هذه الدهون لا يعد مجرد مشكلة تجميلية، بل هو عامل مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض متعددة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفاة بين النساء بعد انقطاع الطمث.

وترجع زيادة الدهون في البطن أثناء انقطاع الطمث إلى التغيرات الهرمونية، وخاصة انخفاض مستويات هرمون الإستروجين.

وتوضح برايتن أن الإستروجين يؤثر على توزيع الدهون في الجسم، وعندما تنخفض مستوياته، يحدث ميل طبيعي لتراكم المزيد من الدهون الحشوية بالإضافة إلى زيادة الدهون بشكل عام.

ويؤثر انخفاض هرمون الإستروجين على كيفية استخدام الجسم للأنسولين، ما يزيد من خطر مقاومة الأنسولين، والتي غالبا ما ترتبط بتخزين الدهون، بما في ذلك في منطقة البطن.

طرق مكافحة هذه المشكلة

- العلاج بالهرمونات البديلة

يعد العلاج بالهرمونات البديلة وسيلة فعالة لإدارة أعراض انقطاع الطمث ومخاطره، بما في ذلك تغيرات تكوين الجسم، مثل زيادة دهون البطن.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة الغدد الصماء السريرية والتمثيل الغذائي، أن النساء اللاتي يتلقين العلاج بالهرمونات البديلة، يظهرن مستويات أقل بكثير من الدهون الحشوية مقارنة بمن لا يتلقين العلاج.

- بناء العضلات

يعد النشاط البدني المنتظم أساسيا للحفاظ على الصحة خلال انقطاع الطمث.

ويُنصح بالدمج بين المشي وتمارين القوة، حيث يساعد تدريب القوة في زيادة كتلة العضلات، ما يساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية ويعمل على تقليل دهون البطن.

- زيادة تناول البروتين

تحتاج العضلات إلى إمداد مستمر من البروتين للحفاظ على كتلتها والتعافي من الأنشطة البدنية. ويُوصى بتناول حوالي 100 غرام من البروتين يوميا خلال انقطاع الطمث.

- تناول الألياف

يُعتبر اتباع نظام غذائي غني بالألياف وسيلة فعالة لتقليل دهون البطن، حيث يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول ويعزز صحة الأمعاء.



- الحصول على قسط كاف من النوم

ترتبط قلة النوم بزيادة تناول الطعام وزيادة الدهون الحشوية في البطن. لذا، من المهم العمل على تحسين جودة النوم من خلال عادات صحية، مثل التنفس العميق وتجنب الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

- اتباع نظام غذائي متوسطي

يرتبط النظام الغذائي المتوسطي بتقليل اكتساب الدهون في البطن، حيث يشمل تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة.

- تقليل تناول السكر

يؤدي تناول السكر الزائد إلى زيادة مستويات الأنسولين، ما يعزز تخزين الدهون.

- إدارة مستويات التوتر

تساعد ممارسات التأمل واليوغا في خفض مستويات الكورتيزول، الذي يعزز تخزين الدهون، خاصة في البطن.

- المكملات الغذائية

يمكن أن تساعد البروبيوتيك ومكملات المغنيسيوم وأحماض أوميغا 3 في تحسين الصحة العامة وتقليل دهون البطن.



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