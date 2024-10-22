احذر هذه الأطعمة على الريق.. تضغط على معدتك وترفع الكوليسترول

كتبت- آلاء نبيل:

يجهل الكثير من الأشخاص بعض الأطعمة، التي تسبب ضغطًا على المعدة، ويمكن أن تؤثر سلبًا على صحة القلب من خلال رفع مستويات الكوليسترول.

وبحسب ما ذكرته Mayo Clinic وWebMD، إليك الأطعمة التي يتم تناولها على الريق وتؤثر سلبًا على المعدة وترفع الكوليسترول.

الأطعمة الدهنية

تناول الأطعمة الغنية بالدهون على معدة فارغة يؤثر سلبًا على صحة المعدة، مثل اللحوم المصنعة والأجبان الدهنية والوجبات السريعة، التي تعمل على بطء عملية الهضم وتزيد من حموضة المعدة، كما أنها غنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول الكلي في الدم، وتحديدًا الكوليسترول الضار.

الحلويات

عادة ما تحتوي الأطعمة الحلوة على دهون غير صحية وسكريات، مما يتسبب في الضغط على المعدة، خصوصًا عند تناولها على معدة فارغة، كما تؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم وحموضة المعدة، وتحتوي الحلويات أيضًا على دهون غير مشبعة ترفع مستويات الكوليسترول الكلي والضار، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة المقلية

يعتمد قلي الأطعمة في زيوت ضارة غنية بالدهون غير المشبعة، لذا تناولها على معدة فارغة يتسبب في الضغط عليها، والإصابة بعسر الهضم والانتفاخ، كما أنها ترفع من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على أحماض تزيد من حموضة المعدة وقد تهيج بطانتها، مما يتسبب في الضغط عليها، كما أنها غنية بالدهون غير المشبعة التي ترفع مستويات الكوليسترول الكلي والضار في الدم، ما يهدد صحة القلب.

الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الحارة على معدة فارغة يسبب ضغطًا على المعدة، وذلك لاحتوائها على مركبات كيميائية تحفز إنتاج حمض المعدة، ما قد يؤدي إلى حرقة المعدة والتهاب بطانة المعدة، كما أن الإفراط في تناولها يمكن أن يتسبب في مشاكل هضمية، تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.





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