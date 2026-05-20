إعلان

مرض الجلد العقدي يصيب 830 ألف رأس ماشية خلال 2025

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

05:05 م 20/05/2026

مرض الجلد العقدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بلغت أعداد الحالات العلاجية الباطنية للماشية من مرض الجلد العقدي خلال 2025 نحو 830 ألف حالة، بزيادة عن 2024 تناهز 6.1%، حيث كانت نحو 782 ألف حالة.

جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات أمراض الحيوان والدواجن في 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ أشارت إلى تصاعد بؤر مرض الجلد العقدي بالماشية مقابل تراجع إنفلونزا الطيور.

وقد ارتفعت بؤر الإصابة بمرض الجلد العقدي لدى الماشية من 11 بؤرة في 2024 إلى 18 بؤرة خلال 2025، بنسبة زيادة تبلغ 63.6%، حسب "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

ويُعزى هذا التصاعد، وفق النشرة، أساسًا إلى الانتشار الواسع للبعوض طوال العام، إذ يُعدّ هذا الناقل الحشري المسار الرئيسي لعدوى الجلد العقدي، كمرض مستوطن متجذّر في البيئة المصرية.

انتصار في معركة إنفلونزا الطيور

في المقابل، سجّل قطاع الدواجن تحولًا إيجابيًا، حسب "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، إذ تراجعت بؤر إنفلونزا الطيور من 42 بؤرة في 2024 إلى 7 بؤر فحسب خلال 2025، بانخفاض نسبته 83.3% يُمثّل تحسنًا.

وزفق النشرة، انعكس هذا التقدم على الحجم الإجمالي للحالات العلاجية في قطاع الدواجن التي تراجعت من 2.1 مليون حالة إلى 1.9 مليون حالة، بانخفاض 9.8%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الجلد العقدي الطيور والماشية إنفلونزا الطيور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد امتحانات مسابقة معلمي الدراسات الاجتماعية والإنجليزي بالتربية والتعليم
مدارس

مواعيد امتحانات مسابقة معلمي الدراسات الاجتماعية والإنجليزي بالتربية والتعليم
من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
اقتصاد

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
رئيس هيئة الأنفاق: تشغيل ترام الرمل بعد التطوير في يوليو 2028
أخبار المحافظات

رئيس هيئة الأنفاق: تشغيل ترام الرمل بعد التطوير في يوليو 2028
فيديو أثار الغضب.. إجراء عاجل من الدخلية بشأن 3 طلاب اعتدوا على مدرس بالقليوبية
حوادث وقضايا

فيديو أثار الغضب.. إجراء عاجل من الدخلية بشأن 3 طلاب اعتدوا على مدرس بالقليوبية
"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل
أخبار المحافظات

"مش هسيبهم تاني".. والدة أطفال بنها: أبوهم طبيب شهير وسلمتهم له لحياة أفضل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز