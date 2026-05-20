مرض الجلد العقدي يصيب 830 ألف رأس ماشية خلال 2025

بلغت أعداد الحالات العلاجية الباطنية للماشية من مرض الجلد العقدي خلال 2025 نحو 830 ألف حالة، بزيادة عن 2024 تناهز 6.1%، حيث كانت نحو 782 ألف حالة.

جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات أمراض الحيوان والدواجن في 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ أشارت إلى تصاعد بؤر مرض الجلد العقدي بالماشية مقابل تراجع إنفلونزا الطيور.

وقد ارتفعت بؤر الإصابة بمرض الجلد العقدي لدى الماشية من 11 بؤرة في 2024 إلى 18 بؤرة خلال 2025، بنسبة زيادة تبلغ 63.6%، حسب "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

ويُعزى هذا التصاعد، وفق النشرة، أساسًا إلى الانتشار الواسع للبعوض طوال العام، إذ يُعدّ هذا الناقل الحشري المسار الرئيسي لعدوى الجلد العقدي، كمرض مستوطن متجذّر في البيئة المصرية.

انتصار في معركة إنفلونزا الطيور

في المقابل، سجّل قطاع الدواجن تحولًا إيجابيًا، حسب "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، إذ تراجعت بؤر إنفلونزا الطيور من 42 بؤرة في 2024 إلى 7 بؤر فحسب خلال 2025، بانخفاض نسبته 83.3% يُمثّل تحسنًا.

وزفق النشرة، انعكس هذا التقدم على الحجم الإجمالي للحالات العلاجية في قطاع الدواجن التي تراجعت من 2.1 مليون حالة إلى 1.9 مليون حالة، بانخفاض 9.8%.