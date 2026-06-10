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جومانا مراد بفستان جذاب.. كيف نسقته؟

كتب : مصراوي

04:10 م 10/06/2026
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    جومانا مراد بفستان أبيض
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    اعتمدت جومانا مكياجا قويا
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    اختارت جومانا تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى

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ظهرت الفنانة جومانا مراد، بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ارتدت جومانا فستانا طويلا بتصميم أنيق جمع بين اللونين الفضي والأبيض، ما منح إطلالتها لمسة من الرقي والجاذبية.

واتسم الفستان بتطريزات لامعة زادت من فخامته، كما جاءت قصة الكورسيه عند منطقة الخصر لتبرز رشاقتها وقوامها المتناسق بأسلوب أنثوي راق.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري مع مع إبراز العينين بمكياج لافت منحها إطلالة ساحرة، كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة للأعلى، أظهرت ملامح وجهها بشكل أنيق.

المجوهرات

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

ما سر جاذبية الفستان الأبيض؟

وفقا لصحيفة "theguardian"، الفستان الأبيض من أكثر الأزياء أناقة، إذ يمنح المرأة إطلالة ناعمة ومميزة تلفت الأنظار، ويُسهل تنسيقه أيضا مع الإكسسوارات والأحذية بمختلف ألوانها، كما يمنح شعورا بالثقة بالنفس، خاصة في الأجواء الصيفية، ويُبرز جمال الإطلالة بشكل أنيق وجذاب.

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