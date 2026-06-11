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لقاء الخميسي بالأرجواني الداكن.. ما سر اللوك

كتب : نرمين ضيف الله

07:30 م 11/06/2026

لقاء الخميسي

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لقاء الخميسي يلوك مختلف.. ولماذا اختارت اللون الأرجواني؟

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" أحدث إطلالاتها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة اتسمت بالرقي والبساطة في الوقت نفسه، لتخطف الأنظار بفستان حمل لونًا غنيًا يعكس الفخامة والتميز.

تصميم أنيق بقصة عصرية

اختارت لقاء الخميسي فستانًا طويلًا باللون الأرجواني الداكن المائل إلى لون البرقوق، جاء بتصميم الكتف الواحد الذي يعد من أبرز صيحات الموضة الراقية، بينما انسدل القماش الساتان بانسيابية منحت الإطلالة لمسة من النعومة والأناقة.

كما نسقت معه حقيبة صغيرة بتفاصيل لامعة وحذاءً مدببًا بألوان هادئة أكملت به أناقتها.

تسريحة شعر بسيطة تبرز ملامحها

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر مرفوعة بشكل أنيق، مع مكياج ناعم ركز على إبراز جمال ملامحها الطبيعية، ما أضفى على الإطلالة طابعًا راقيًا ومتوازنًا دون مبالغة.

ماذا يرمز اللون الأرجواني في عالم الموضة؟

يُعتبر اللون الأرجواني بدرجاته المختلفة من الألوان المرتبطة بالفخامة والرقي في عالم الأزياء، إذ يحمل العديد من الدلالات التي تجعله خيارًا مفضلًا في المناسبات والسهرات وفق "فوج".

دلالات اختيار اللون الأرجواني الداكن

يرمز إلى الفخامة والترف والأناقة الراقية.

يعكس الثقة بالنفس وقوة الشخصية.

يرتبط بالإبداع والتميز والخروج عن المألوف.

يمنح الإطلالة طابعًا ملكيًا نظرًا لارتباطه تاريخيًا بالطبقات الأرستقراطية.

يجمع بين الجرأة والرقي دون أن يبدو صاخبًا.

يعد من الألوان المناسبة للمناسبات المسائية والحفلات الرسمية.

لقاء الخميسي

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