بالأبيض الناعم.. سارة سلامة تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

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الأبيض يسيطر على إطلالة سارة سلامة.. ما دلالة هذا اللون في عالم الموضة؟

كتب : نرمين ضيف الله

07:15 م 11/06/2026 تعديل في 07:16 م
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    الأبيض يسيطر على إطلالة سارة سلامة.. ماذا يرمز هذا اللون في عالم الموضة؟
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    سارة سلامة على متن يخت فاخر.. سر اختيار اللون الأبيض في إطلالتها
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    سارة سلامة على متن يخت فاخر.. سر اختيار اللون الأبيض في إطلالتها
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    سارة سلامة بإطلالة ملائكية على إنستجرام.. لماذا يفضله خبراء الموضة صيفًا؟

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خطفت الفنانة سارة سلامة أنظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية أنيقة على متن يخت وسط أجواء بحرية ساحرة، لتؤكد من جديد قدرتها على اختيار الإطلالات التي تجمع بين البساطة والرقي في آن واحد.

فستان أبيض بتصميم أنثوي ناعم

اعتمدت سارة سلامة فستانًا أبيض قصيرًا جاء بقصة انسيابية مريحة، تميز بأكمام واسعة وتفاصيل ناعمة أضفت لمسة رومانسية على الإطلالة، كما منح التصميم الخفيف مظهرًا منعشًا يتناسب مع أجواء الصيف والبحر، بينما ساهمت القصة الفضفاضة في إبراز الطابع الأنثوي الراقي بعيدًا عن المبالغة.

تسريحة بسيطة ومكياج هادئ

وحرصت الفنانة على استكمال إطلالتها بأسلوب بسيط، إذ اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج هادئ ارتكز على الألوان الطبيعية، ما منحها مظهرًا ناعمًا ومتوازنًا يتماشى مع أجواء المكان واللون الذي اختارته.

لماذا يظل الأبيض الخيار الأول على البحر؟

يُعد اللون الأبيض من أكثر الألوان حضورًا في إطلالات البحر والمنتجعات الفاخرة حول العالم، حيث يراه خبراء الموضة لونًا يعكس الأناقة الخالدة والبساطة الراقية. كما يتناغم بشكل مثالي مع زرقة البحر وصفاء السماء، ليمنح الإطلالة مظهرًا أكثر إشراقًا وحيوية، بحسب مجلة "فوج".

دلالات اللون الأبيض في عالم الموضة

يحمل اللون الأبيض العديد من الدلالات الجمالية والرمزية في عالم الأزياء، من أبرزها:

يرمز إلى النقاء والهدوء والصفاء.

يعكس الفخامة الهادئة أو ما يعرف باتجاه "Quiet Luxury".

يمنح إحساسًا بالانتعاش والخفة خلال الأجواء الحارة.

يعزز من إشراقة البشرة تحت أشعة الشمس الطبيعية.

يرتبط بأجواء العطلات الصيفية والمنتجعات الساحلية الفاخرة.

يعكس الثقة والبساطة دون الحاجة إلى تفاصيل مبالغ فيها.

إطلالة متناغمة مع أحدث اتجاهات الموضة

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