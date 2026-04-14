ظهرت الفنانة يارا السكري بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت يارا بإطلالة أنيقة بفستان أزرق طويل؟

ارتدت يارا فستان طويل باللون الأزرق من قماش الحرير، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

كيف اختارت يارا مكياجها لإطلالة ناعمة؟

اعتمدت يارا مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم، ما زاد ملامحها جمالا بدون مبالغة.

كيف صففت يارا شعرها ليكمل أناقة الإطلالة؟

اختارت يارا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة انسيابية أنيقة.

كيف نسقت يارا إكسسواراتها مع الفستان الأزرق؟

زينت يارا إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

لماذا يعد اللون الأزرق خيارا مثاليا في عالم الموضة؟

يعد اللون الأزرق من أكثر الألوان أناقة وهدوءا في عالم الموضة، وارتدائه يمنح الإطلالة رقي وجاذبية في مختلف المناسبات والسهرات.

كما أنه يتماشى مع العديد من درجات البشرة ويسهل تنسيقه مع الإكسسوارات بألوان متعددة كما فعلت الفنانة يارا السكري في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام، وفقا لـ "فوج".

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأبيض".. كيف نسقت ميريام فارس أحدث ظهور لها

"أناقة تخطف الأضواء"- هكذا نسقت عائشة بن أحمد إطلالتها

بلوك مميز- هكذا اختارت إلهام وجدي إطلالتها

البرجاندي يليق بها- ميرنا جميل بفستان جريء ومميز



بالأحمر الناري.. كيف نسقت ساندي إطلالتها؟