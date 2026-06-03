ظهرت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أصفر بتصميم جريء

اختارت ميرنا فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأصفر، تميز بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، مع تصميم محدد عند منطقة الخصر أضفى لمسة أنثوية لافتة على الإطلالة.

مكياج ناعم وتسريحة أنيقة

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، بما يتناسب مع لون بشرتها، كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى، منحتها طابعا أكثر رقيا.

إكسسوارات بسيطة تكمل الإطلالة

واكتملت الإطلالة بمجموعة من الإكسسوارات الهادئة، مكونة من حلق وأسورة أنيقة، إضافة إلى ساعة يد.

لماذا يعد اللون الأصفر خيارا مثاليا لإطلالة صيفية مميزة؟

وفقا لموقع "verywellmind"، فإن ارتداء اللون الأصفر يمنح إطلالة مميزة تعكس البهجة والتفاؤل، كما أنه يتناسب مع الأجواء النهارية الصيفية.

ويتميز هذا اللون أيضا بقدرته على إضفاء لمسة من الجرأة والأناقة، مع سهولة تنسيقه مع مختلف ألوان البشرة.

اقرأ أيضا:

أسوأ إطلالات النجمات في الحفلات 2026.. أبرزها نانسي عجرم

كارولين عزمي بإطلالة كاجوال.. هكذا نسقتها

4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026





