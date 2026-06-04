إعلان

رئيس جمهورية القرم: مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم أوكراني

كتب : وكالات

03:13 ص 04/06/2026

هجوم أوكراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس جمهورية القرم، سيرجي أكسيونوف، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية على مبان غير سكنية في سيمفيروبول.

أضاف أكسيونوف: "نتيجة لهجوم معاد على مبان غير سكنية في سيمفيروبول، وبحسب البيانات الأولية، قُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون".

وأشار أكسيونوف إلى أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، مضيفا: "أتقدم بأحر التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

في غضون ذلك، في سيفاستوبول، تم صدّ هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيّرة، حيث تم اعتراض وإسقاط أكثر من 20 طائرة.

ووفقا لحاكم المدينة ميخائيل رازفوزجاييف، لم تقع إصابات، لكن واجهة منزل خاص في قرية فروكتوفوي تضررت.

تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية مرافق مدنية في مختلف المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي.

وردا على ذلك، يستخدم الجيش الروسي أسلحة دقيقة جوا وبحرا وبرا، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، مستهدفا بشكل حصري المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا هجوم روسي أكسيونوف

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

زعيم كوريا الشمالية: إنتاجنا من المواد النووية تضاعف أكثر من مرتين خلال
شئون عربية و دولية

زعيم كوريا الشمالية: إنتاجنا من المواد النووية تضاعف أكثر من مرتين خلال
لأجلك ألف مرة أخرى.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة فرنسية ساحرة
زووم

لأجلك ألف مرة أخرى.. هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة فرنسية ساحرة
ممنوع المحمول.. تعليم القاهرة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان
مدارس

ممنوع المحمول.. تعليم القاهرة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان
بعد عقد قرانه.. عمر مرموش ينضم لمنتخب مصر استعدادا للمونديال
رياضة محلية

بعد عقد قرانه.. عمر مرموش ينضم لمنتخب مصر استعدادا للمونديال
فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان