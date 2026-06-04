قال رئيس جمهورية القرم، سيرجي أكسيونوف، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية على مبان غير سكنية في سيمفيروبول.

أضاف أكسيونوف: "نتيجة لهجوم معاد على مبان غير سكنية في سيمفيروبول، وبحسب البيانات الأولية، قُتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون".

وأشار أكسيونوف إلى أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، مضيفا: "أتقدم بأحر التعازي وأصدقها إلى عائلات وأصدقاء الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

في غضون ذلك، في سيفاستوبول، تم صدّ هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مسيّرة، حيث تم اعتراض وإسقاط أكثر من 20 طائرة.

ووفقا لحاكم المدينة ميخائيل رازفوزجاييف، لم تقع إصابات، لكن واجهة منزل خاص في قرية فروكتوفوي تضررت.

تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية مرافق مدنية في مختلف المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي.

وردا على ذلك، يستخدم الجيش الروسي أسلحة دقيقة جوا وبحرا وبرا، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، مستهدفا بشكل حصري المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.