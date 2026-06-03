تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

ارتدت سلمى فستانا أسود قصيرا من الأمام، ما أضفى على إطلالتها لمسة جريئة لافتة، كما ساعد تصميم الفستان على إبراز قوامها.

المكياج وتسريحة الشعر

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، بما يتناسب مع لون بشرتها، كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى، منحتها طابعا أكثر رقيا.

تفاصيل الإكسسوارات

نسقت إطلالتها مع حذاء أسود بنفس لون الفستان، واختارت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وأسورة.

لماذا يعد الفستان الأسود قطعة لا غنى عنها في عالم الموضة؟



وفقا لموقع "sensationalcolor"، الفستان الأسود من أكثر الأزياء أناقة في عالم الموضة، حيث يمنح من ترتديه إطلالة راقية ومميزة، ويتميز أيضا بقدرته على إبراز جمال القوام بطريقة أنيقة.

كما يُعتبر سهل التنسيق مع مختلف الألوان والإكسسوارات، ما يجعله خيارا عمليا يمكن اعتماده في الإطلالات اليومية، ويمنح أيضا شعورا بالثقة والرقي.

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