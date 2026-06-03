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36 مباراة ولقب وحيد.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد اقتراب رحيله؟

كتب : محمد عبد السلام

10:55 م 03/06/2026

الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي

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شهدت الساعات الماضية، تطورات حاسمة في ملف المدرب الدنماركي ييس توروب، في ظل اقتراب فسخ تعاقده بشكل رسمي مع النادي الأهلي بعد الاستقرار على رحيله بنهاية الموسم المنقضي.

وتولى ييس توروب القيادة الفنية للنادي الأهلي في أكتوبر 2025، وقضي موسم وحيد مع النادي الأهلي، لكنه فشل في إقناع الجماهير باستمراره بعد موسم مخيب للآمال.

أرقام توروب مع الأهلي

خاض الأهلي تحت قيادة المدرب الدنماركي 36 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 18 انتصارًا، مقابل 9 تعادلات و9 هزائم.

على مستوى الإنجازات، نجح توروب في قيادة الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري، ليكون اللقب الوحيد الذي حققه الفريق تحت قيادته.

إخفاقات ييس توروب مع الأهلي

في المقابل، شهدت فترة المدرب الدنماركي عدة إخفاقات أثارت استياء جماهير الأهلي، أبرزها الخروج من دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب توديع منافسات كأس مصر وكأس عاصمة مصر، مع فقدان لقب الدوري المصري.

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