مريم أوزرلي بقفطان جذاب.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

03:46 م 01/04/2026 تعديل في 03:47 م
    مريم أوزرلي تتألق بالقفطان
    اعتمدت مريم تسريحة الشعر المنسدلة
    ظهرت مريم بلوك مكياج ناعم

تألقت الفنانة التركية مريم أوزرلي الأنظار بإطلالة ساحرة خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت مريم أوزرلي؟

ظهرت مريم مرتدية قفطانا أنيقا باللون الأخضر، جاء بتصميم واسع وانسيابي مع أكمام منسدلة.

وزُين القفطان بنقوش شرقية ملونة مزجت بين الأخضر والأزرق والبنفسجي، ما منح الإطلالة طابعا شرقيا فخما وجذابا.

كيف نسقت مريم شعرها ومكياجها؟

اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بأسلوب ناعم وطبيعي، بينما اعتمدت مكياجا بسيطا وناعما يبرز جمال ملامحها دون مبالغة، ما أكمل أناقة اللوك.

ما الذي يجعل القفطان رمزا للفخامة والأناقة؟

ارتداء القفطان يمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة، كما أن تصميمه الواسع يمنحك شعورا بالراحة والثقة بالنفس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع إكسسوارات مختلفة لإضافة لمسة جذابة، كما ظهرت الفنانة مريم أوزرلي في إطلالتها المميزة،
وفقا لموقع "vogue".

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
تقرير استخباراتي: كوريا الشمالية تتخلى عن دعم إيران سعيًا لتقارب مرتقب
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
"تحذير من فوضى اقتصادية".. كواليس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني
هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
