تألقت الفنانة التركية مريم أوزرلي الأنظار بإطلالة ساحرة خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت مريم أوزرلي؟

ظهرت مريم مرتدية قفطانا أنيقا باللون الأخضر، جاء بتصميم واسع وانسيابي مع أكمام منسدلة.

وزُين القفطان بنقوش شرقية ملونة مزجت بين الأخضر والأزرق والبنفسجي، ما منح الإطلالة طابعا شرقيا فخما وجذابا.

كيف نسقت مريم شعرها ومكياجها؟

اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بأسلوب ناعم وطبيعي، بينما اعتمدت مكياجا بسيطا وناعما يبرز جمال ملامحها دون مبالغة، ما أكمل أناقة اللوك.

ما الذي يجعل القفطان رمزا للفخامة والأناقة؟

ارتداء القفطان يمنح الإطلالة لمسة من الفخامة والأناقة، كما أن تصميمه الواسع يمنحك شعورا بالراحة والثقة بالنفس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع إكسسوارات مختلفة لإضافة لمسة جذابة، كما ظهرت الفنانة مريم أوزرلي في إطلالتها المميزة،

وفقا لموقع "vogue".

