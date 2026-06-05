ليس التشكيل الأساسي فقط.. فيفا يعلن قرارا جديدا في كأس العالم 2026

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مواجهة عائلية نادرة.. شقيقان يلعبان ضد بعضهما البعض

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة فعاليات جديدة قبل انطلاق مباريات كأس العالم 2026، بهدف تعميق العلاقة بين اللاعبين والجماهير.

فعاليات جديدة في كأس العالم 2026

وفقا لموقع فيفا، استلهمت هذه الفعالية الجديدة قبل مباريات المونديال من موسيقى ألبوم كأس العالم2026 الرسمي، لتقدم مفهوماً غامراً بزاوية 360 درجة، إذ سيحول الملعب إلى مسرح مشترك.

وأشار فيفا إلى أنه سيتم وضع لافتات لأعلام طرفي المباراة على أرضية المباراة، إذ سيدخل اللاعبون أرض الملعب برفقة مرافقين من برنامج الشباب، من الجهة الأقرب إلى نفقهم عبر قوس مخصص.

وسيتضمن حفل ما قبل المباراة مجموعة من العناصر البصرية الإضافية، بما في ذلك لافتة مركزية في منتصف الملعب، وأعلام الدول محمولة باليد، وشعار الفيفا الشهير منتشراً في أرجاء أرض الملعب.

سيقف جميع اللاعببين وليس فقط التشكيلة الأساسية، يوم المباراة تحت الأضواء ليتجمع حول لافتة دائرة المنتصف أثناء عزف النشيد الوطني.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "مع نمو بطولة كأس العالم لكرة القدم، نواصل ابتكار طريقة تجربة اللعبة، إنّ وقوف جميع اللاعبين والحكام وجهاً لوجه في منتصف الملعب أثناء عزف النشيد الوطني سيخلق لحظة من الوحدة والفخر والعاطفة التي تخص الفرق وكل من في الملعب. كأس ​​العالم لكرة القدم هو بطولة لكل لاعب ولكل مشجع، وهذا الحفل الجديد الذي يُقام قبل المباراة يعكس ذلك".

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