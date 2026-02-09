جمعت بين الجرأة والكلاسيكية.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة مايا دياب

لفتت المطربة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالة جريئة ومُلفتة، من خلال مجموعة صور شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أحمر ناري يبرز القوام

ظهرت مايا مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، مصنوعا من خامة الساتان اللامعة، وجاء التصميم مكشوفا عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف، مع قصة ضيقة منسدلة أبرزت رشاقة قوامها وأنوثتها.

لمسة فخامة بمعطف الفرو

ونسقت مع الفستان شالا بصيحة الفرو، أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة والرقي، وجعل اللوك أكثر أناقة.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان لوي ساباجي.

مكياج ناعم وتسريحة كلاسيكية

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع التركيز على إبراز رسمة العيون، بينما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين بأسلوب كلاسيكي، من تنفيذ مصفف الشعر روني جبرين.

مجوهرات أنيقة تكمل الإطلالة

وزُينت الإطلالة بمجوهرات راقية، مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم، أضافت لمسة من الأناقة والفخامة.

إطلالة مستوحاة من هوليوود الكلاسيكية

وفي هذا السياق، قالت مصممة واستشارية الموضة زينب الشوربجي إن إطلالة مايا دياب جاءت "درامية كلاسيكية مستوحاة من نجمات هوليوود، ولكن بلمسة عصرية جريئة تمزج بين هوليوود القديمة والموضة الحديثة".

وأضافت لـ"مصراوي" أن الفستان الأحمر المصنوع من الساتان الناعم بلمعته الخفيفة يعكس الإضاءة بشكل مثالي، ما منح انسيابية على الجسم، كما أن الحمالات الرفيعة أبرزت الأكتاف بأسلوب أنيق.

تناغم ذكي بين الألوان والتفاصيل

وأشارت إلى أن اختيار الشال الفرو باللون الأبيض مع الفستان الأحمر حركة ذكية لجذب الانتباه، ومنح الإطلالة طابعا أيقونيا كلاسيكيا.

كما أن العقد البارز بتصميم يشبه الثعبان باللونين الأبيض والأسود أضفى قوة وتميزا على اللوك.

الشعر والمكياج

واختتمت حديثها قائلة إن تسريحة الشعر الكلاسيكية المنسدلة، مع المكياج الترابي وتحديد قوي للعينين والشفاه، منحت الإطلالة توازنا وجعلتها متكاملة وبسيطة معا.

اقرأ أيضا:

بإطلالة كاجول لافتة.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار

ياسمين صبري بفستان ذهبي ساحر.. ما سر اللوك؟

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

لوك جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها

بقفازات طويلة ولوك مختلف.. غادة عبد الرازق تتألق وتسرق الأنظار









