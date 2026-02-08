إعلان

إلهام شاهين تتألق بلوك أنيق رفقة ماجدة الرومي

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 م 08/02/2026 تعديل في 09:01 م

الفنانة إلهام شاهين (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانةإلهام شاهين بلوك مميز، وجاء ذلك رفقة ماجدة الرومي، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت إلهام شاهين سوت يتكون من "هودي" وبنطلون منقوشين بالكامل بنقشة جلد النمر الأنيقة، مع تفاصيل سلاسل ذهبية مطبوعة، مما منحها إطلالة جريئة وعصرية.

وأكملت مظهرها بنظارة شمسية أنيقة، واعتمدت تسريحة شعر منسدل،، بينما جاء مكياجها بسيط.

ماجدة الرومي اعتمدت إطلالة كلاسيكية مريحة، مرتدية قميصاً أبيض مخططاً وبنطلون جينز أزرق.

وحملت بيدها سترة زرقاء كلاسيكية ووشاحاً بنقوش "بيزلي" بألوان زرقاء، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية كبيرة.

بحسب صحيفة "فوخ" تعتبر نقشة "التايجر" أو الليوبارد من النقشات الكلاسيكية في عالم الموضة، ودلالاتها تتلخص في القوة والجرأة، ترتبط هذه النقشة تاريخياً بالقوة والهيمنة، حيث كان يرتديها الملوك والمحاربون كرمز للمكانة الاجتماعية والسلطة، في الموضة الحديثة، هي تعبير عن الثقة بالنفس والجرأة.

get (32)_11zon

إلهام شاهين بلوك مميز ماجدة الرومي إلهام شاهين موضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
سفر وسياحة

أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
رياضة محلية

"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
خلاف انتهى ببحر دم.. اعترافات صادمة للمتهم بذبح سيدة وابنها بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

خلاف انتهى ببحر دم.. اعترافات صادمة للمتهم بذبح سيدة وابنها بكفر الشيخ
زلزال إبستين يهز بريطانيا.. استقالة كبير موظفي ستارمر وتصاعد الضغوط على
شئون عربية و دولية

زلزال إبستين يهز بريطانيا.. استقالة كبير موظفي ستارمر وتصاعد الضغوط على
أميرة صابر: مصر تحتاج بنكًا وطنيًا للأنسجة.. وحالات حروق 75% نجت بفضل الجلد
أخبار مصر

أميرة صابر: مصر تحتاج بنكًا وطنيًا للأنسجة.. وحالات حروق 75% نجت بفضل الجلد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟