أطلت الفنانةإلهام شاهين بلوك مميز، وجاء ذلك رفقة ماجدة الرومي، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت إلهام شاهين سوت يتكون من "هودي" وبنطلون منقوشين بالكامل بنقشة جلد النمر الأنيقة، مع تفاصيل سلاسل ذهبية مطبوعة، مما منحها إطلالة جريئة وعصرية.

وأكملت مظهرها بنظارة شمسية أنيقة، واعتمدت تسريحة شعر منسدل،، بينما جاء مكياجها بسيط.

ماجدة الرومي اعتمدت إطلالة كلاسيكية مريحة، مرتدية قميصاً أبيض مخططاً وبنطلون جينز أزرق.

وحملت بيدها سترة زرقاء كلاسيكية ووشاحاً بنقوش "بيزلي" بألوان زرقاء، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية كبيرة.

بحسب صحيفة "فوخ" تعتبر نقشة "التايجر" أو الليوبارد من النقشات الكلاسيكية في عالم الموضة، ودلالاتها تتلخص في القوة والجرأة، ترتبط هذه النقشة تاريخياً بالقوة والهيمنة، حيث كان يرتديها الملوك والمحاربون كرمز للمكانة الاجتماعية والسلطة، في الموضة الحديثة، هي تعبير عن الثقة بالنفس والجرأة.