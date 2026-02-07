لوك جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية جاكيت من الجلد باللون البني، اتسم بأنه بنقشة الثعبان، وجاء مزودا بحزام عند منطقة الخصر أبرز قوامها.

ونسقت أسفله جيب قصير بنفس اللون وخامة الجاكيت، ما منحها مظهرا ملفتا.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل من الجلد باللون البني.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق.

نقشة الثعبان تتميز بأنها جريئة ولافتة للنظر، كما أنها تضيف لمسة فاخرة، ويمكن ارتداؤها في الإطلالات اليومية.

وتظل مواكبة للموضة لأنها تعود للظهور بشكل متجدد كل فترة، لهذا تعد نقشة عملية وأنيقة، وفقا لموقع "sunflowerband".