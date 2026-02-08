إعلان

بإطلالة كاجول لافتة.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار

كتب : نرمين ضيف الله

08:33 م 08/02/2026 تعديل في 08:33 م
    عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز
    عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بإطلالة كاجول
    عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بإطلالة كاجول

تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بإطلالة كاجول، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختيارت جاكيتاً جلدياً قصيراً ومنفوخاً باللون البني الداكن، ونسقت الجاكيت مع بنطلون جينز بقصة"شارلستون" باللون الأزرق الداكن، وهو تصميم يعود للموضة الكلاسيكية ويضفي طولاً للساقين، وأكملت الإطلالة بقبعة سوداء.

بحسب موقع "sunflowerband"يرمز اللون البني في عالم الأزياء إلى الأصالة والاستقرار، فإنه يوحي بالصلابة، الموثوقية، والأصالة.

هو لون حيادي ودافئ يمنح شعوراً بالراحة والأمان، ويعد خياراً مثالياً للإطلالات الشتوية والخريفية.

عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز اللون البني الداكن لوك كاجوال موضة

