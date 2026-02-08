بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة هنا شيحة بإطلالة مريحة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 55 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، حيث حضرت العرض الأوروبي الأول لفيلم "شكوى رقم 713317.

وارتدت بلوزة واسعة باللون الرمادي الفاتح، تتميز بقصة مميزة عند الرقبة التي بدت كياقة عالية متصلة بجزء إضافي على الكتف.

ونسقت الكنزة مع بنطلون كلاسيكي واسع باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بحزام أسود رفيع مزين بإبزيم ذهبي كبير يحمل شعار حرف "V" (يشبه شعار Valentino الشهير)، مما أضاف لمسة من الأناقة والتحديد للخصر.

واختارت مكياجاً هادئاً وتسريحة شعر قصيرة مموجة، مع قرط ذهبي صغير.

وبحسب"فوج"، يُعرف اللون الرمادي بكونه لوناً حيادياً يقع بين الأبيض والأسود، ويحمل دلالات عديدة في عالم الموضة، واللون الرمادي لون البدلات الرسمية والأناقة المكتبية، ويوحي بالمهنية، والنضج، والجدية.

ويرمز إلى الحياد وعدم التحيز، ويعكس شخصية متزنة وهادئة، وغالباً ما يرتبط بالأناقة الراقية والبساطة العصرية، وهو لون لا تنتهي موضته أبداً ويمكن تنسيقه بسهولة مع أي لون آخر تقريباً.

ويمنح مرتديَه شعوراً بالاستقرار ويبعد عنه التوتر، كما يرتبط بالحكمة المكتسبة مع العمر.