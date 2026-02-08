إعلان

صابرين النجيلي تخطف الأنظار بإطلالة مليئة بالحيوية

كتب : نرمين ضيف الله

11:14 م 08/02/2026 تعديل في 11:15 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صابرين النجيلي تتألق بإطلالة لونية لافتة في أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    تنسيق ألوان جريء يميز إطلالة صابرين النجيلي
  • عرض 5 صورة
    تنسيق ألوان جريء يميز إطلالة صابرين النجيلي
  • عرض 5 صورة
    صابرين النجيلي بإطلالة عصرية وألوان تخطف الأنظار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت صابرين بلوزة ضيقة بأكمام طويلة باللون الأسود، أبرزت رشاقتها وانسجمت كقطعة أساسية وهادئة مع الجزء السفلي الملون.

والجزء السفلي، نسقت البلوزة مع بنطلون ضيق بنقوش متعددة الألوان وزاهية، يغلب عليها ألوان مثل الفوشيا، الأزرق السماوي، الأصفر، والأخضر على خلفية سوداء.

وارتدت حذاء رياضي باللون الأبيض بتصميم عصري وكبير الحجم، مما منحها لمسة شبابية وعملية.

وأكملت مظهرها بنظارة شمسية دائرية بعدسات داكنة وإطار ذهبي رفيع.

وبحسب موقع "leathercult"يعتبر البنطلون ذو الألوان والطباعات الزاهية اختياراً جريئاً، وتعكس الألوان الزاهية والطباعات الكثيفة طاقة إيجابية عالية، حيوية، وشخصية منطلقة ومحبة للمرح.

واختيار قطعة ملابس سفلية بهذا القدر من الألوان هو إشارة إلى الثقة بالنفس والجرأة في كسر القواعد الكلاسيكية للموضة، والقدرة على لفت الانتباه والتميز.

صابرين النجيلي إطلالة ملفتة موضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
أخبار مصر

تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
شئون عربية و دولية

سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
أبو المعاطي زكي يجيب عن سؤال الساعة: إمام عاشور هيجدد في الأهلي؟ - (فيديو)
أخبار مصر

أبو المعاطي زكي يجيب عن سؤال الساعة: إمام عاشور هيجدد في الأهلي؟ - (فيديو)
بإطلالة أنيقة.. أسماء سليمان تتألق في أحدث ظهور
الموضة

بإطلالة أنيقة.. أسماء سليمان تتألق في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)