صابرين النجيلي تتألق بإطلالة لونية لافتة في أحدث ظهور

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت صابرين بلوزة ضيقة بأكمام طويلة باللون الأسود، أبرزت رشاقتها وانسجمت كقطعة أساسية وهادئة مع الجزء السفلي الملون.

والجزء السفلي، نسقت البلوزة مع بنطلون ضيق بنقوش متعددة الألوان وزاهية، يغلب عليها ألوان مثل الفوشيا، الأزرق السماوي، الأصفر، والأخضر على خلفية سوداء.

وارتدت حذاء رياضي باللون الأبيض بتصميم عصري وكبير الحجم، مما منحها لمسة شبابية وعملية.

وأكملت مظهرها بنظارة شمسية دائرية بعدسات داكنة وإطار ذهبي رفيع.

وبحسب موقع "leathercult"يعتبر البنطلون ذو الألوان والطباعات الزاهية اختياراً جريئاً، وتعكس الألوان الزاهية والطباعات الكثيفة طاقة إيجابية عالية، حيوية، وشخصية منطلقة ومحبة للمرح.

واختيار قطعة ملابس سفلية بهذا القدر من الألوان هو إشارة إلى الثقة بالنفس والجرأة في كسر القواعد الكلاسيكية للموضة، والقدرة على لفت الانتباه والتميز.