ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة بدلا من "نيو ستارت"

كتب : مصراوي

11:41 م 05/02/2026

دونالد ترامب

(أ ب)

مع انتهاء العمل بالمعاهدة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم الخميس، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للتوصل إلى معاهدة جديدة أقوى بدلا من تمديد المعاهدة الحالية المعروفة باسم معاهدة "نيو ستارت".

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "بدلا من تمديد معاهدة "نيو ستارت" (وهي معاهدة تفاوضت عليها الولايات المتحدة بشكل سيئ، وبصرف النظر عن كل الأمور الأخرى، يتم انتهاكها بشكل صارخ)، يجب أن نكلف خبراءنا النوويين بالعمل على إعداد معاهدة جديدة محسنة ومحدثة يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل".

وسيؤدي انتهاء العمل بالمعاهدة عمليا إلى رفع آخر القيود المتبقية على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

