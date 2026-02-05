إعلان

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس

كتب : حسن مرسي

11:37 م 05/02/2026

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ الحادثة المأساوية التي أودت بحياة الطفل محمد خلال خضوعه لعملية حشو ضرس، مشيدًا بالجهود المنسقة لوزارتي الصحة والداخلية والقضاء في سرعة التعامل مع الواقعة.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن التحقيق الشامل يُجرى على مستوى الملف الطبي والإجراءات المتبعة في المستشفى، وأن نتائجه ستُعلن فور الانتهاء منها مع ضمان كامل لحقوق أسرة الطفل.

وتابع متحدث الصحة: "تحركت الوزارة فورًا عبر اللجان المتخصصة لفحص كل الإجراءات"، مشيرًا إلى أن الأطفال في عمر السنتين يحتاجون إلى متابعة دقيقة خلال وبعد التخدير، وأن التحقيقات تشمل التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الطبية وتوافر تجهيزات الإنعاش اللازمة.

وأكد "عبدالغفار"، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المخوّلة بفحص سلامة الإجراءات وتحديد أي تقصير، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرك حجم الصدمة التي تعيشها الأسرة وتتعامل بكل تعاطف.

وأضاف أن التحقيقات تتم وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، وأن أي خطأ أو تقصير ثابت سيُعامل بكل حزم وفق القانون، لافتًا إلى أن جهود الجهات المعنية سبقت التغطية الإعلامية بهدف الوصول إلى تقرير دقيق وكامل يليق بثقة المواطنين.

