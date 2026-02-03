مي فاروق بلوك ساحر.. كيف نسقت إطلالتها؟

ظهرت الفنانة مي فاروق بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وارتدت مي فستان طويل باللون الأسود مزود بحزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

وفقا لـ "gallucks"، ارتداء فستان باللون الأسود يمنح إحساسا بالثقة ويسهل تنسيقه مع أحذية بكعب عالي، كما فعلت المطربة مي فاروق.

واعتمدت مي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني.

واختارت مي تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

ونسقت مي مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.