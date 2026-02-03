شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مصرية سويدية لتعزيز التعاون الصحي والطبي، ومنح 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد بمناسبة رمضان، وسجال برلماني بين رئيس مجلس النواب والنائب أحمد العطيفي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مصرية سويدية لتعزيز التعاون الصحي والطبي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمملكة السويد، بهدف دعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.

بقرار كامل الوزير.. 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد بمناسبة رمضان

وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة بمبلغ 1000 جنيه وللعاملين بنظام الـ55 يوم والقرارات المرضية بمبلغ 800 جنيه.

مصر لن تتهاون في صون حقوقها المائية.. ماذا قال وزير الري في حواره مع الشباب؟

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً شبابيًّا موسعًا بمشاركة عدد من الشباب، بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي للمنتسبين ببرنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة؛ لمناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإدارة الموارد المائية، ودور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، واستعراض جهود الدولة المبذولة في هذا المجال .

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على تلك المناطق.

رمضان 2026.. قرار مهم من الأزهر بشأن إجازات الموظفين

عمّم المجلس الأعلى للأزهر، منشورا على جميع المناطق "الأزهرية والوعظ" بشأن إجازات موظفي القطاعات التابعة للمشيخة خلال شهر رمضان المبارك.

تصل لـ 26 مليون جنيه.. جوائز مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026

واصل قطاع المعاهد الأزهرية، متابعة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، التي انطلقت تصفياتها النهائية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية لطلاب المعاهد في الـ 27 من يناير الماضي.

أنا اللي أتكلم الأول| سجال برلماني بين العطيفي ورئيس "النواب".. والأخير يرد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب سجالًا بين النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية.

