أناقة بلا مبالغة.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

أطلت الفنانة رانيا منصور بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت رانيا جاكيت مصنوع من الفرو باللون الرصاصي ونسقت معه بنطلون كلاسيك باللون الأبيض.

وفقا لـ "anindigoday"، اللون الرصاصي يمنح المرأة مظهرا راقيا دون مبالغة ويتماشى مع الأسود والأبيض والكحلي والبيج، ما يجعله خيارا مثاليا ومتعدد الاستخدامات.

واعتمدت رانيا مكياجا ناعما وهادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود.

واختارت رانيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

وزينت رانيا إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وسلسلة وحلق.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد أنيقة باللون الأبيض.