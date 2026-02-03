ريهام أيمن بلوك كاجوال جذاب.. لماذا اختارت اللون الأسود؟
كتب : شيماء مرسي
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
ظهرت الفنانة ريهام أيمن بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ارتدت ريهام توب باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون بنفس اللون.
وفقا لـ "فوج"، المكياج الترابي يبرز جمال البشرة دون المبالغة، مما يضفي على الإطلالة مظهرا هادئا وطبيعيا يناسب جميع المناسبات.
واعتمدت ريهام مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني.
واختارت ريهام أن تعتمد تسريحة الشعر الضفيرة بشكل أنيق يتماشى مع إطلالتها البسيطة.
وزينت ريهام إطلالتها بإكسسورات مكونة من خاتم وسلسلة وساعة يد.
ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون البني وقبعة باللون الأسود.