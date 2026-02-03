إعلان

كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

01:49 م 03/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة (7)
  • عرض 8 صورة
    كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة (3)
  • عرض 8 صورة
    كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة (1)
  • عرض 8 صورة
    كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة (6)
  • عرض 8 صورة
    كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة (5)
  • عرض 8 صورة
    كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة (4)
  • عرض 8 صورة
    كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت المطربة كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت كارمن تي شيرت باللون البينك ونسق أسفلها بنطلون جينز باللون الفاتح.

وفقا لـ "retroshirtz"، اللون البينك يضفي على الإطلالة حيوية ويجعل المظهر أكثر جاذبية، كما إنه يتماشى مع معظم ألوان البشرة، ويمكن ارتداؤه مع الجينز الأزرق، كما فعلت المطربة كارمن سليمان.

واعتمدت كارمن مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت كارمن أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت تارا إطلالتها بإكسسورات مكونة من خاتم وحلق وأسورة وساعة يد.

كارمن سليمان إطلالة كاجوال إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك
نصائح طبية

دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك
روني يهاجم محمد صلاح ويحدد موعد رحيله عن ليفربول
رياضة عربية وعالمية

روني يهاجم محمد صلاح ويحدد موعد رحيله عن ليفربول
لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
اغتنم الفرصة.. كيف تدرب جسمك وعقلك على صيام رمضان؟
نصائح طبية

اغتنم الفرصة.. كيف تدرب جسمك وعقلك على صيام رمضان؟
"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
رياضة عربية وعالمية

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد