كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة.. كيف نسقتها؟

تألقت المطربة كارمن سليمان بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت كارمن تي شيرت باللون البينك ونسق أسفلها بنطلون جينز باللون الفاتح.

وفقا لـ "retroshirtz"، اللون البينك يضفي على الإطلالة حيوية ويجعل المظهر أكثر جاذبية، كما إنه يتماشى مع معظم ألوان البشرة، ويمكن ارتداؤه مع الجينز الأزرق، كما فعلت المطربة كارمن سليمان.

واعتمدت كارمن مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت كارمن أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت تارا إطلالتها بإكسسورات مكونة من خاتم وحلق وأسورة وساعة يد.