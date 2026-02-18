أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر

والدتها حارسة مرمى ولعبت مونديالين.. من هي كاثلين سوزا لاعبة النصر التي

شارك الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورًا له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلته في مصر.

وتضمنت الصور التي نشرها جارناتشو صورةً للأهرامات، كما ظهر لاعب تشيلسي وهو يمتطي جملًا، إضافة إلى صورة له على أحد السواحل المصرية.

وكتب أليخاندرو جارناتشو على صوره في مصر: "أيام العطلة مصر"، ولقي هذا المنشور تفاعلًا واسعًا، إذ علق عليه 2916 متابعًا، وأعاد نشره 4405 متابعين.

اقرأ أيضًا:

قبل موقعة ربع النهائي.. تعرف على الجوائز المالية للزمالك في الكونفدرالية

سيلعبون وهم صائمون.. 55 لاعبا مسلما في الدوري الإنجليزي