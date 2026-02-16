إعلان

وزير الأوقاف يكشف آلية اختيار الفائزين في "دولة التلاوة"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:57 م 16/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، آلية اختيار الفائزين في الموسم الأول لبرنامج "دولة التلاوة"، بعد صعود خمسة أسماء إلى الحلقة النهائية.

ويتنافس خمسة متسابقين على لقب الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة"، وهم: أحمد محمد (273 درجة)، وأشرف سيف (272 درجة)، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم (271 درجة)، ومحمد محمد كامل (273 درجة)، ومحمد القلاجي (274 درجة).

وأضاف الأزهري، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الحلقة النهائية، الاثنين، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، أن وزارة الأوقاف قررت تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من المجالات المختلفة المتعلقة بالقرآن الكريم، على أن تستمع اللجنة إلى جميع التسجيلات الخاصة بالمتسابقين منذ بداية البرنامج وحتى الحلقة الأخيرة.

وأوضح وزير الأوقاف أنه سيتم خلال احتفالية ليلة القدر في شهر رمضان المبارك إعلان أسماء الفائزين، على أن يكون هناك فائز عن فرع "التجويد"، وفائز عن فرع "الترتيل"، وفائز ثالث عن طريق تصويت الجماهير.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف دولة التلاوة

