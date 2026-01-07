إعلان

ملكة جمال الكون تايلاند 2025 بإطلالة ناعمة

كتب : أسماء مرسي

05:10 م 07/01/2026
  • عرض 2 صورة
    برافينار سينج بإطلالة ناعمة

تألقت ملكة جمال الكون تايلاند 2025، برافينار سينج، بإطلالة ناعمة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "برافينار" مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت أسفله بنطلون باللون البيج بأرجل واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات بألوان النيود، ما ساهم في توحيد لون بشرتها وإخفاء العيوب البسيطة.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق بالإضافة إلى ساعة يد.

تلفت ملكة جمال الكون الأنظار دائما على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الأنيقة والمميزة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، إضافة إلى اللوك الكاجوال.

