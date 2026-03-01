أكد المفكر السياسي عبد الحليم قنديل، أن الإيرانيين ليسوا بالسذاجة ليظنوا أن مفاوضات جنيف كانت ستستمر دون ضربة عسكرية، موضحًا أن الحرب تجري على الهواء وليست فقط عسكرية، بل نفسية وضغط لإجبار إيران على التنازل في المفاوضات النووية التي جرت في مسقط وجنيف مرتين.

وقال عبد الحليم قنديل، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز": إن أمريكا تستغل المفاوضات لكسب الوقت واستكمال الحشد العسكري، مشيرًا إلى أن نصف القوات الأمريكية موجود حول إيران، نصفها في إسرائيل والنصف الآخر على حاملتي طائرات جيرالد فورد وإبراهام لينكولن، مؤكدًا أن الهدف الجوهري هو إسقاط النظام الإيراني واستبداله.

وأضاف أن مقتل خامنئي -لو حدث- كان أحد الاحتمالات المتوقعة، وأن مجلس خبراء القيادة الإيرانية جاهز لاختيار بديل منذ حرب الـ12 يومًا التي انتهت في 25 يونيو 2025، مشددًا على أن مقتله يؤثر نفسيًا لكنه لا يؤثر عسكريًا أو سياسيًا على مصير النظام.

وتابع عبد الحليم قنديل أن الضربات الجوية مهما كانت عنيفة لن تسقط النظام، لأن الإعداد لخلافة خامنئي تم بالفعل، محذرًا من أن التصعيد قد يطيل أمد المواجهة ويزيد من تداعياتها السلبية على المنطقة.

وأكد أن المنطقة تحتاج إلى حكمة وعقل لاحتواء التصعيد، مشيرًا إلى أن الحلول العسكرية لا تحقق أهدافًا مستدامة، وأن الدول العربية ومصر تحديدًا تسعى لوقف التصعيد وتثبيت الاستقرار، في ظل مخاطر اقتصادية وأمنية كبيرة تهدد شعوب المنطقة.