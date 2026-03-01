إعلان

أردوغان يحذّر من "حلقة نار" تبتلع المنطقة ويدين الهجوم على إيران والخليج

كتب - مصطفى الشاعر

12:19 ص 01/03/2026

رجب طيب أردوغان

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه وقلقه العميقين جراء الهجمات الإسرائيلية الأمريكية التي استهدفت إيران، واصفا إياها بأنها نتيجة "لاستفزازات نتنياهو".

وأكد أردوغان، اليوم السبت، في بيان على حسابه عبر منصة "إكس"، أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكا صارخا" للسيادة الإيرانية وتستهدف أمن الشعب الإيراني الصديق والشقيق.

التحركات الدبلوماسية والكواليس

كشف أردوغان، عن إجرائه اتصالات هاتفية مكثفة مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، مشيرا إلى أن جهودا إقليمية كبيرة بُذلت لاحتواء الموقف، إلا أنها لم تحقق النتيجة المرجوة بسبب "أزمة الثقة" بين الأطراف ومحاولات إسرائيل المستمرة لـ "تسميم" العملية السلمية.

التوازن الخليجي

وفي رسالة لافتة، أكد الرئيس التركي رفض بلاده القاطع للهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات التي استهدفت دول الخليج الشقيقة، مشددا على أن هذه الاعتداءات "غير مقبولة" بغض النظر عن دوافعها.

تحذير من "حلقة النار"

حذّر أردوغان من أن المنطقة تواجه خطر الانزلاق إلى "حلقة من النار" مالم يسد العقل والحكمة وتُفتح آفاق الدبلوماسية، داعيا الفاعلين الدوليين والعالم الإسلامي إلى التحرك العاجل لوقف إراقة الدماء ومنع وقوع مآسي أكبر.

الأمن القومي التركي

وعلى الصعيد الداخلي، طمأن أردوغان الشعب التركي بأن القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات والشرطة اتخذت كافة التدابير على أعلى مستوى لتأمين الحدود والمجال الجوي، مؤكدا أن أنقرة تتابع التطورات لحظة بلحظة ولن تتهاون في حماية أمنها القومي.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

