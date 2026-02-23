إعلان

مقتل شاب مصري على يد مصريين وجزائري في إيطاليا

كتب : مصراوي

02:48 م 23/02/2026 تعديل في 03:17 م

ارشيفية

قتل شاب مصري يُدعى "محمد إبراهيم ا. ح."، يبلغ من العمر 22 عامًا، في وضح النهار بمنطقة أورليو في روما بإيطاليا، بالقرب من محطة مترو كورنليا، بعدما تلقى طعنة قاتلة في القلب باستخدام سكين صغير.

وكان الضحية يعمل في مهنة البناء ولم يكن له أي سجل جنائي سابق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع تحت أرصفة المركز التجاري في ساحة سان جيوفاني باتيستا ديلا سالِّي، بعد نشوب مشاجرة أمام واجهات متجر "أوفيزي" أمام المارة.

وتشير المؤشرات إلى أن الخلاف قد يكون مرتبطًا بتجارة المخدرات في شارع أورليا، حيث كان مع إبراهيم ثلاثة شبان، اثنان منهم مصريان والآخر جزائري، وتم توقيفهم من قبل عناصر الشرطة العسكرية ووحدة سان بيترو.

تم اعتقال اثنين منهم فورًا في محيط مكان الحادث، فيما تم القبض على الثالث، الذي يُرجح أنه منفذ الطعنة، لاحقًا قرب محطة تيرميني.

وتوفي الشاب على الفور، وحضر فريق الإسعاف الطبي (118) إلى مكان الحادث لتأكيد الوفاة فقط، وتم التحفظ على أداة الجريمة، وهي سكين صغير.

مقتل شاب مصري إيطاليا

