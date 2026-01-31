جرأة وأناقة وغرابة.. إطلالات "الكابلز" تخطف الأنظار في حفل المتحدة

"استغنت عن الفستان".. يسرا بإطلالة شتوية مختلفة في حفل المتحدة

خطف عدد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار بإطلالات أنيقة ومميزة في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق خريطة دراما رمضان 2026، بدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وارتدى نجوم الفن والإعلام أزياءً راقيةً في أجواء احتفالية جذبت أنظار المصورين وجمهور المتابعين على السجادة الحمراء.

خالد الصاوي وزوجته

اختار خالد الصاوي بدلة كلاسيكية داكنة بقصة أنيقة على المقاس، مع قميص أبيض، منحته إطلالة قوية تناسب جو الحدث الرسمي.

بينما أكملت زوجته المشهد بإطلالة أنثوية راقية في فستان طويل من الفرو أظهر تدرجًا لونيًا هادئًا، مع لمسات مجوهرات بسيطة ذهبية تكسر حدة اللون.

ماجد المصري وزوجته

ظهر ماجد المصري بطابع رسمي مع تحديث عصري؛ بدلة سوداء مصممة بقصة راقية مع قميص أبيض، أضفى مزيدًا من الهيبة على طلته.

واختارت زوجته فستانًا شتويًا من القطيفة باللون الأحمر ولمعة خفيفة، مع تسريحة شعر انسيابية.

ضياء عبد الخالق وزوجته

ضياء عبد الخالق حافظ على اللمسة الكلاسيكية ببدلة بيضاء وقميص أبيض بسيط، ما أكسبه حضورًا راقيًا يليق بالحدث الفني الكبير.

بينما بدت زوجته بفستان مخملي مكشوف الأكتاف مع لمسة من الدانتيل الخفيف، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد ومعطفًا أسود.

محمد ثروت وزوجته

واختار محمد ثروت إطلالة غريبة ببدلة غير تقليدية باللون الأزرق الملكي المخملي، منحت إطلالته حضورًا قويًا ومميزًا، ونسقها مع قميص داكن وبنطال أسود كلاسيكي، ما أوجد توازنًا بين الجرأة والرسمية.

واعتمد نظارة شمسية داكنة أضافت طابعًا استعراضيًا مرحًا، انسجم مع حركته العفوية وتفاعله الواضح مع عدسات المصورين، ليظهر بثقة وبهجة لافتة.

وتألقت زوجته بفستان طويل باللون الأزرق الداكن، جاء بتصميم أنثوي ناعم يبرز القوام، ونسقته مع معطف فرو أسود أضفى فخامة وأناقة شتوية راقية.