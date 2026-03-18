الدفاعات السعودية تدمر 8 صواريخ باليستية استهدفت منشآت الطاقة
كتب : عبدالله محمود
وزارة الدفاع السعودية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها تمكنت من إحباط محاولة هجوم بمسيرة ثانية على أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها اعترضت ودمرت 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، في حين سقط أحد أجزاء الصاروخ الباليستي بالقرب من مصفاة جنوبي الرياض.
وكانت تصدت الدفاعات السعودية لـ 4 صواريخ باليستية أخرى في العاصمة ذاتها، ليصبح إجمالي ما اعترضته المنظومة الدفاعية 8 صواريخ باليستية.
إصابة 4 مقيمين في السعودية
وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي، إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية إضافة إلى أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.