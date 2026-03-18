أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها تمكنت من إحباط محاولة هجوم بمسيرة ثانية على أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها اعترضت ودمرت 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، في حين سقط أحد أجزاء الصاروخ الباليستي بالقرب من مصفاة جنوبي الرياض.

وكانت تصدت الدفاعات السعودية لـ 4 صواريخ باليستية أخرى في العاصمة ذاتها، ليصبح إجمالي ما اعترضته المنظومة الدفاعية 8 صواريخ باليستية.

إصابة 4 مقيمين في السعودية

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي، إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية إضافة إلى أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.