إعلان

الدفاعات السعودية تدمر 8 صواريخ باليستية استهدفت منشآت الطاقة

كتب : عبدالله محمود

11:03 م 18/03/2026

وزارة الدفاع السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها تمكنت من إحباط محاولة هجوم بمسيرة ثانية على أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها اعترضت ودمرت 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، في حين سقط أحد أجزاء الصاروخ الباليستي بالقرب من مصفاة جنوبي الرياض.

وكانت تصدت الدفاعات السعودية لـ 4 صواريخ باليستية أخرى في العاصمة ذاتها، ليصبح إجمالي ما اعترضته المنظومة الدفاعية 8 صواريخ باليستية.

إصابة 4 مقيمين في السعودية

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي، إصابة 4 مقيمين من الجنسية الآسيوية إضافة إلى أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بمدينة الرياض.

وزارة الدفاع السعودية السعودية الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الحرب على إيران الشرق الأوسط

أحدث الموضوعات

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

فأل خير للمصريين.. من هو جلال جيد المرشح لتحكيم مباراة الأهلي والترجي؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

