قال الإعلامي أحمد موسى، أن المنطقة العربية تشهد تصعيداً غير مسبوق نتيجة استمرار العدوان الإيراني الذي استهدف مؤخراً كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل حلقة جديدة في مسلسل استهداف الأشقاء العرب.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية أعلنت موقفاً حازماً بإدانة هذه الاعتداءات التي طالت دول الخليج، مشيراً إلى أن استهداف منشآت الطاقة وحقول الغاز ليس مجرد عمل عسكري، بل هو تهديد يمس حياة ومعيشة ملايين البشر في المنطقة والعالم.

وذكر أن التحركات الدبلوماسية المصرية حاضرة بقوة، حيث يتواجد الدكتور بدر عبد العاطي حالياً في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزاري تشاوري لبحث سبل الرد والتعامل مع هذا التهديد، موضحاً أن إيران اختارت توجيه ضرباتها نحو العواصم العربية بدلاً من مواجهة إسرائيل.

وأوضح أن وزارة الدفاع السعودية نجحت في اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف المنطقة الشرقية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع القطرية عن تعرض أراضيها لهجوم بواسطة 5 صواريخ باليستية، مما يعكس شمولية وخطورة هذا التصعيد الإيراني.

