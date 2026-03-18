إعلان

أحمد موسى: تصعيد إيراني خطير يستهدف السعودية.. ومصر تدين الاعتداءات

كتب : داليا الظنيني

11:02 م 18/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي أحمد موسى، أن المنطقة العربية تشهد تصعيداً غير مسبوق نتيجة استمرار العدوان الإيراني الذي استهدف مؤخراً كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل حلقة جديدة في مسلسل استهداف الأشقاء العرب.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية أعلنت موقفاً حازماً بإدانة هذه الاعتداءات التي طالت دول الخليج، مشيراً إلى أن استهداف منشآت الطاقة وحقول الغاز ليس مجرد عمل عسكري، بل هو تهديد يمس حياة ومعيشة ملايين البشر في المنطقة والعالم.

وذكر أن التحركات الدبلوماسية المصرية حاضرة بقوة، حيث يتواجد الدكتور بدر عبد العاطي حالياً في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزاري تشاوري لبحث سبل الرد والتعامل مع هذا التهديد، موضحاً أن إيران اختارت توجيه ضرباتها نحو العواصم العربية بدلاً من مواجهة إسرائيل.

وأوضح أن وزارة الدفاع السعودية نجحت في اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف المنطقة الشرقية، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع القطرية عن تعرض أراضيها لهجوم بواسطة 5 صواريخ باليستية، مما يعكس شمولية وخطورة هذا التصعيد الإيراني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى الحرب الإيرانية الحرب على إيران

أحدث الموضوعات

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
جنة الصائم

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
أخبار وتقارير

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
شئون عربية و دولية

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
حوادث وقضايا

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

