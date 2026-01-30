جذابة وجريئة.. إطلالات النجمات في حفل المتحدة لرمضان 2026
كتب : أحمد الضبع
تألق عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية في العاصمة الجديدة، بحضور قيادات الشركة المتحدة، ونجوم مسلسلات رمضان 2026، ومجموعة من الإعلاميين.
وتحولت السجادة الحمراء إلى "مهرجان موضة" استعرض فيه النجوم خياراتهم التي تراوحت بين الكلاسيكية الفاخرة واللمسات العصرية الجريئة.
ليلى علوي
أطلت ليلى علوي بفستان أسود ملكي تميز بلمسات "الكاب" الشيفون المنسدل خلفها، مع تطريزات يدوية دقيقة بالخيوط الفضية والذهبية عند منطقة الخصر، مما أعطاها مظهرا يجمع بين الكلاسيكية السينمائية ووقار المناسبة.
لقاء الخميسي
ولفتت لقاء الخميسي الأنظار بفستان "سواريه" بالكامل من التطريزات الذهبية والبرونزية المتداخلة، مع قصة "حورية البحر" التي أبرزت رشاقتها، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات هادئة لتكمل بريق الإطلالة.
فيفي عبده
اختارت فيفي عبده فستانا ذهبيا ميتاليك، ونسقت معه "جاكيت" ضخم من الفراء بألوان طبيعية، ممسكة بحقيبة يد مرصعة بالكريستال، مما عكس شخصيتها المحبة للظهور القوي.
نجلاء بدر
وفضلت نجلاء بدر الاعتماد على قماش المخمل الأسود الفاخر، بفستان طويل منسدل بفتحة صدر "V" مزينة بصف من الكريستال اللامع، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى لإظهار تفاصيل الوجه والأقراط الماسية.