إعلان

جذابة وجريئة.. إطلالات النجمات في حفل المتحدة لرمضان 2026

كتب : أحمد الضبع

11:07 م 30/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (1)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (4)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (2)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (7)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (8)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (3)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (10)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (11)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (12)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (13)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (9)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (14)
  • عرض 14 صورة
    حفل المتحدة بدار الأوبرا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألق عدد من الفنانين على السجادة الحمراء في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية في العاصمة الجديدة، بحضور قيادات الشركة المتحدة، ونجوم مسلسلات رمضان 2026، ومجموعة من الإعلاميين.

وتحولت السجادة الحمراء إلى "مهرجان موضة" استعرض فيه النجوم خياراتهم التي تراوحت بين الكلاسيكية الفاخرة واللمسات العصرية الجريئة.

ليلى علوي

أطلت ليلى علوي بفستان أسود ملكي تميز بلمسات "الكاب" الشيفون المنسدل خلفها، مع تطريزات يدوية دقيقة بالخيوط الفضية والذهبية عند منطقة الخصر، مما أعطاها مظهرا يجمع بين الكلاسيكية السينمائية ووقار المناسبة.

لقاء الخميسي

ولفتت لقاء الخميسي الأنظار بفستان "سواريه" بالكامل من التطريزات الذهبية والبرونزية المتداخلة، مع قصة "حورية البحر" التي أبرزت رشاقتها، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات هادئة لتكمل بريق الإطلالة.

فيفي عبده

اختارت فيفي عبده فستانا ذهبيا ميتاليك، ونسقت معه "جاكيت" ضخم من الفراء بألوان طبيعية، ممسكة بحقيبة يد مرصعة بالكريستال، مما عكس شخصيتها المحبة للظهور القوي.

نجلاء بدر

وفضلت نجلاء بدر الاعتماد على قماش المخمل الأسود الفاخر، بفستان طويل منسدل بفتحة صدر "V" مزينة بصف من الكريستال اللامع، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى لإظهار تفاصيل الوجه والأقراط الماسية.

دار الأوبرا المصرية في العاصمة الجديدة حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026 عرض خاص لمسلسلات رمضان 2026 النجمات بحفل المتحدة لرمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أخبار المحافظات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة
مسرح و تليفزيون

يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة
وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا
أجنبي

وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي التفاصيل المالية للتعاقد مع الأنجولي كامويش
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي التفاصيل المالية للتعاقد مع الأنجولي كامويش
في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟