إصابة 5 عسكريين لبنانيين في غارة إسرائيلية جنوب البلاد

كتب : د ب أ

11:05 ص 17/03/2026

أصيب خمسة عسكريين في الجيش اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة في جنوب البلاد.

وأفاد الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم، بـ " إصابة خمسة عسكريين بجروح مختلفة، اثنان منهم في حالة خطرة، في منطقة قعقعية الجسر - النبطية نتيجة غارة إسرائيلية معادية أثناء تنقلهم بواسطة سيارة ودراجة نارية، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الثاني من الشهر الجاري سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة.

