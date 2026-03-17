كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، على مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، أنه تسود اليوم أجواء باردة صباحًا مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 25 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

واعتبارًا من غد الأربعاء تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسيتم التنويه عن تفاصيل الحالة الجوية قريبًا.



