إعلان

الطقس اليوم| فرص أمطار على 5 مناطق.. ورياح مثيرة للأتربة

كتب : محمد نصار

11:03 ص 17/03/2026

غيوم وطقس سئ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، على مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، أنه تسود اليوم أجواء باردة صباحًا مائلة للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم 25 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومناطق من جنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

واعتبارًا من غد الأربعاء تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسيتم التنويه عن تفاصيل الحالة الجوية قريبًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد أمطار أتربة درجات الحرارة تقلبات جوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اقتصاد

التصديري للملابس يعلن قفزة الصادرات 11% خلال يناير 2026
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
رمضان ستايل

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%
رمضان ستايل

صحتك في رمضان| ما أسباب تسارع ضربات القلب؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان