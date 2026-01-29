بإطلالة شتوية أنيقة.. أسما إبراهيم تتألق في أحدث ظهور



أطلت الإعلامية أسما إبراهيم بإطلالة أنيقة وراقية خلال أحدث ظهور لها على متن إحدى الرحلات الجوية، حيث جسدت مزيجا متناغما من الفخامة والراحة يعكس ذوقها المميز.

إطلالة أسما إبراهيم

واعتمدت أسما معطف فرو بدرجات البني، ونسقته مع نظارة شمسية أنيقة أضافت لمسة جاذبية، إلى جانب حذاء رياضي بني متناسق مع كامل الإطلالة.

وأكملت الإعلامية مظهرها بحقيبة يد فاخرة وإكسسوارات ناعمة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية وتسريحة شعر بسيطة أكملت أناقتها الراقية.