بإطلالة شتوية أنيقة.. أسما إبراهيم تتألق في أحدث ظهور

كتب - محمود عبده :

06:19 م 29/01/2026
  • عرض 2 صورة
    أسما إبراهيم

أطلت الإعلامية أسما إبراهيم بإطلالة أنيقة وراقية خلال أحدث ظهور لها على متن إحدى الرحلات الجوية، حيث جسدت مزيجا متناغما من الفخامة والراحة يعكس ذوقها المميز.

إطلالة أسما إبراهيم

واعتمدت أسما معطف فرو بدرجات البني، ونسقته مع نظارة شمسية أنيقة أضافت لمسة جاذبية، إلى جانب حذاء رياضي بني متناسق مع كامل الإطلالة.

وأكملت الإعلامية مظهرها بحقيبة يد فاخرة وإكسسوارات ناعمة، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية وتسريحة شعر بسيطة أكملت أناقتها الراقية.

إطلالة أسما إبراهيم

