ستايل أسود.. مي سليم تظهر بإطلالة رياضية أنيقة

كتب - محمود عبده :

01:24 م 30/01/2026
شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورة جديدة بإطلالة أنيقة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة مي سليم

وظهرت مي بإطلالة رياضية لافتة داخل الجيم، حيث اختارت طقم تدريب باللون الأسود بتصميم عملي أبرز رشاقتها، ونسقته مع حذاء رياضي أسود ليكتمل اللوك.

وتحرص مي سليم في أغلب إطلالاتها على اختيار الستايل البسيط غير المبالغ فيه، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال، وحتى اللمسات الكلاسيكية التي تعتمدها من وقت لآخر.

إطلالة مي سليم مي سليم الجيم

