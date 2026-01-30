ستايل أسود.. مي سليم تظهر بإطلالة رياضية أنيقة

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورة جديدة بإطلالة أنيقة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة مي سليم

وظهرت مي بإطلالة رياضية لافتة داخل الجيم، حيث اختارت طقم تدريب باللون الأسود بتصميم عملي أبرز رشاقتها، ونسقته مع حذاء رياضي أسود ليكتمل اللوك.

وتحرص مي سليم في أغلب إطلالاتها على اختيار الستايل البسيط غير المبالغ فيه، سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال، وحتى اللمسات الكلاسيكية التي تعتمدها من وقت لآخر.

اقرأ أيضا:

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء