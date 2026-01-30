إعلان

ضبط شاب استعرض بدراجته احتفالا بزفاف قريبه في البحيرة

كتب : محمد الصاوي

04:10 م 30/01/2026

المتهم

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية بالبحيرة.

بالفحص، تم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بالواقعة على النحو المشار إليه، وأوضح أنه أقدم على ذلك احتفالًا بزفاف أحد أقاربه.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها.

https://www.facebook.com/reel/1922186555350298

الأجهزة الأمنية ضبط شاب حفل زفاف

