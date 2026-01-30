مصراوي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إلقاء القبض على دون ليمون، مذيع سي إن إن السابق، مساء الخميس بتهم انتهاك القانون الفيدرالي أثناء مشاركته في احتجاج على كنيسة في مينيسوتا في وقت سابق من الشهر، وفقًا لمحاميه.

وقال آبي لويل، محامي ليمون، إن موكله "تم احتجازه من قبل عملاء فيدراليين ليلة أمس في لوس أنجلوس، حيث كان يغطّي حفل توزيع جوائز الغرامي".

وأضاف لويل: "عمل دون صحفيًا لمدة 30 عامًا، وكان عمله المحمي دستوريًا في مينيابوليس لا يختلف عما فعله دائمًا. التعديل الأول يحمي الصحفيين الذين يضيئون الحقائق ويحاسبون المسؤولين".

وتابع: "بدلاً من التحقيق مع العملاء الفيدراليين الذين قتلوا متظاهرين سلميين في مينيسوتا، خصصت وزارة العدل في إدارة ترامب وقتها واهتمامها ومواردها لهذا الاعتقال، وهذا هو الاتهام الحقيقي بالخطأ في هذه القضية". وأضاف: "هذا الهجوم غير المسبوق على التعديل الأول ومحاولة واضحة لتشتيت الانتباه عن الأزمات العديدة التي تواجه هذه الإدارة لن يقف. دون سيقاوم هذه التهم بحزم وفي المحكمة".

وقد أفادت كل من نيويورك تايمز و CBS نيوز بالاعتقال صباح الجمعة. ومن المفهوم أن ليمون لا يزال رهن الاحتجاز. وقد تواصلت الجارديان مع وزارة العدل للتعليق.

وكتب زميل دون ليمون السابق في سي إن إن، جيم أكوستا، على منصة X: "هذا أمر فظيع ولا يمكن السكوت عنه. التعديل الأول يتعرض لهجوم في أمريكا!".

يأتي الاعتقال بعد أن رفض قاضٍ اتحادي الأسبوع الماضي، الموافقة على مذكرة توقيف ضد ليمون، وهو قرار أثار غضب المدعية العامة بام بوندي.

وقالت هارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية في الوزارة، في مقابلة مع ميجان كيلي يوم الجمعة: "سنواصل هذا إلى أقصى الحدود".

في مقطع فيديو نشره ليمون على قناته على يوتيوب، حضر احتجاجًا قام فيه المتظاهرون بمقاطعة خدمة دينية في 18 يناير. وأوضح أحد المتظاهرين في مقابلة مع ليمون أن العملية كانت سرية لتعطيل "الأعمال كالمعتاد" في مكان مفاجئ. وقد تم اعتقال ثلاثة متظاهرين بالفعل بتهم التآمر للتدخل في الحقوق المدنية للآخرين.

وقال القس جوناثان بارنيل، راعي الكنيسة، في مقابلة مع ليمون: "تجمعنا للعبادة، كما نفعل كل أحد. طلبنا منهم المغادرة، ولم يفعلوا". وأضاف ليمون أن المتظاهرين اختاروا الكنيسة لوجود شخص هناك "عضو في ICE".

وانتقد دونالد ترامب ليمون واصفًا إياه ب"الخاسر وضعيف الشخصية". وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "رأيته عندما دخل تلك الكنيسة، كان الأمر مروعًا. لدي احترام كبير لذلك القس، كان هادئًا ولطيفًا، لكنه تعرض للمضايقة. ما فعلوه في تلك الكنيسة كان فظيعًا".

بعد رفض القاضي للائحة التهم، طالب محامي ليمون وزارة العدل بالتوقف عن متابعة القضية ضد موكله. وقال: "إذا استمرت وزارة العدل في هذه الجهود المذهلة والمقلقة لإسكات ومعاقبة صحفي على قيامه بعمله، فسينتقد دون آخر هجوم على سيادة القانون ويقاوم أي تهم بحزم في المحكمة".