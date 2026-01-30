إعلان

"بـ 88 ألف جنيه".. هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان "سعاد حسني"

كتبت- أميرة حلمي:

04:09 م 30/01/2026 تعديل في 04:12 م

الفنانة هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها إطلالة سبق أن نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" منذ عام، قبل أن تعيد تداولها مؤخرًا، وهي الإطلالة التي أعادت إلى الأذهان أحد أشهر فساتين السندريلا سعاد حسني، في تشابه لافت في نقوش الفستان.

اختارت هنا فستان ميني أسود بنقشة البولكا دوت من دار الأزياء الفرنسية الفاخرة Balmain، في مزيج جمع بين الكلاسيكية والحداثة.

الفنانة هنا الزاهد

الفستان جاء بقصّة عنق هالتر أبرزت الكتفين بشكل أنثوي ناعم، مع تصميم محدد عند الخصر ينساب تدريجيًا إلى تنورة قصيرة ممتلئة.

أما من حيث التنسيق، فاعتمدت هنا الزاهد على ستايل بسيط بمكياج ناعم يبرز ملامحها الطبيعية، وتسريحة شعر منسدلة.

سعر الفستان:
يبلغ سعر الفستان 1,377 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل تقريبًا 88,969 جنيهًا.

سعر فستان الفنانة هنا الزاهد

سعاد حسني الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد

