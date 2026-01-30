ستايل فخامة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بـ "لوك" شتوي كاجوال

شاركت الفنانة المتألقة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أحدث إطلالاتها الشتوية، والتي تميزت بالعصرية والبساطة، مبتعدة عن الفساتين الرسمية لتثبت من جديد قدرتها على خطف الأنظار بأي مظهر تختار.



تفاصيل اللوك

اعتمدت ياسمين صبري في هذه الإطلالة على تنسيق "كاجوال" ذكي يواكب أحدث صيحات الموضة العالمية، حيث تألقت بجاكيت بجلد السويد باللون البيج الدافئ، مزين بياقة من الفرو الطبيعي، مما أعطى لمسة من الفخامة.

كما اختارت بنطال أسود واسع بجيوب جانية بارزة، وهو القطعة الأكثر رواجاً لهذا العام، مما منحها مظهرًا شبابيًا.

وكسرت ياسمين حيادية الألوان بلمسة جريئة، حيث نسقت حقيبة يد باللون الأحمر الصارخ، أضافت حيوية لافتة للـ "أوتفيت" بالكامل.

اقرأ أيضا:

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء