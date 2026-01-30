إعلان

عيار 21 تحت مستوى 7 آلاف.. والجنيه الذهب يخسر أكثر من 4 آلاف حتى الآن

كتب : آية محمد

03:38 م 30/01/2026 تعديل في 03:52 م

الجنيه الذهب

كتبت- آية محمد:

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 55920 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

وكان سعر الجنيه الذهب سجل 60080 جنيهًا في نهاية تعاملات أمس، بانخفاض قدره 4160 جنيهًا.

وجاء هذا الانخفاض مدعومًا بتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الذي سجل نحو 6990 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم.

