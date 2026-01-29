إعلان

لوك بسيط.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

كتب : مصراوي

06:23 م 29/01/2026
أطلت الفنانة سارة سلامة على متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بأحدث صورها من مدينة روما الإيطالية، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وعصرية جذبت الأنظار.

إطلالة سارة سلامة

وارتدت سارة بلوفرا أبيض وبنطالا بنقشة جلد النمر، مع معطف أسود، ما منح إطلالتها توازنا مثاليا بين البساطة والجرأة، وسط تفاعل واسع من جمهورها على الصور.

وتحرص سارة دائما على مشاركة متابعيها رحلاتها وإطلالاتها المختلفة، لتؤكد حرصها على الظهور بشكل مميز وجذاب.

سارة سلامة إطلالة سارة سلامة اطلالات

