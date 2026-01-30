مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

إعلان

محمد الشناوي: "الفريق هو أهم شيء.. وهدفنا دوري الأبطال"

كتب : هند عواد

01:02 م 30/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد الشناوي (8)
  • عرض 7 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 7 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 7 صورة
    محمد الشناوي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 7 صورة
    غضب محمد الشناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر لها مساء غدا السبت، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نفكر دائما في الفوز بكل مباراة، لدينا الآن مباراة مهمة وصعبة أمام فريق قوي يضم لاعبين على أعلى مستوى، والفوز سيضعنا في صدارة المجموعة ومن المهم العودة بالثلاث نقاط".

وأضاف: "منذ طفولتي ورأيت الأهلي يحصل على البطولات بشكل دائم، لهذا أردت لعب الكرة والانضمام إلى النادي لمعرفة النظام من الداخل وكيف يحافظ على هذا النجاح، الفريق هو أهم شيء ولو لم يوجد نظام في النادي ما كنا سنصل لأي شيء مما حققناه".

واختتم: "البطولات السابقة موجودة للعرض، ودورنا هو إكمال هذا التاريخ، وستأتي أجيال بعدنا يجب أن تواصل هذه المسيرة، نفكر في لقاء غدا وهي بالنسبة لنا أكثر أهمية، نفكر في الفوز بالبطولة ولكن علينا حاليا إكمال الطريق إلى النهائي".

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. إعلامي يكشف شرط زيزو للتنازل عن جزء من مستحقاته لدى الزمالك

"فرفوش".. ابنة عم فرجاني ساسي تروي لمصراوي أسرار علاقتها بنجم الزمالك السابق

"الأمر بيد المدير الفني".. تحرك في الزمالك لاحتواء غضب محمد عواد

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2026/1/30/2934041

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشناوي الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمعرض الكتاب- صور
أخبار مصر

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمعرض الكتاب- صور
وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة
زووم

وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة
هل السفر لزيارة قبر الوالد وقراءة الفاتحة له جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل السفر لزيارة قبر الوالد وقراءة الفاتحة له جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب
نصائح طبية

فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب
توفيق عكاشة يكشف الخاسر من الصراع السعودي الإماراتي وتأثيره على الكويت
مصراوى TV

توفيق عكاشة يكشف الخاسر من الصراع السعودي الإماراتي وتأثيره على الكويت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان