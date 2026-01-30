محمد الشناوي: "الفريق هو أهم شيء.. وهدفنا دوري الأبطال"

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر لها مساء غدا السبت، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نفكر دائما في الفوز بكل مباراة، لدينا الآن مباراة مهمة وصعبة أمام فريق قوي يضم لاعبين على أعلى مستوى، والفوز سيضعنا في صدارة المجموعة ومن المهم العودة بالثلاث نقاط".

وأضاف: "منذ طفولتي ورأيت الأهلي يحصل على البطولات بشكل دائم، لهذا أردت لعب الكرة والانضمام إلى النادي لمعرفة النظام من الداخل وكيف يحافظ على هذا النجاح، الفريق هو أهم شيء ولو لم يوجد نظام في النادي ما كنا سنصل لأي شيء مما حققناه".

واختتم: "البطولات السابقة موجودة للعرض، ودورنا هو إكمال هذا التاريخ، وستأتي أجيال بعدنا يجب أن تواصل هذه المسيرة، نفكر في لقاء غدا وهي بالنسبة لنا أكثر أهمية، نفكر في الفوز بالبطولة ولكن علينا حاليا إكمال الطريق إلى النهائي".

