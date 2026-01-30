زوار معرض الكتاب يقبلون على شراء القطع التراثية

كتب- محمد أبو بكر:

تشهد أجنحة الحرف اليدوية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين إقبالًا جماهيريًا واسعًا، في ظل اهتمام متزايد من الزوار باقتناء المنتجات التراثية التي تعكس جمال الطابع المصري الأصيل وروح الهوية الثقافية.

وتُقام أجنحة الحرف اليدوية برعاية وزارة الثقافة، حيث تضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية التي تحظى بإعجاب الزائرين، نظرًا لما تتمتع به من جودة عالية ولمسات فنية مستوحاة من التراث المصري، إلى جانب طرحها بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات.

وتشهد الأجنحة توافدًا كثيفًا من الأسر والشباب، الذين يحرصون على شراء القطع اليدوية كهدايا تذكارية تعبّر عن الهوية الثقافية المصرية، مؤكدين أن الحرف اليدوية أصبحت من أبرز نقاط الجذب داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، لما تمثله من قيمة فنية وتراثية تعكس أصالة المجتمع المصري.

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.

وتوافدت المئات من الأسر المصرية التي قررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمعرض الكتاب.